Giovanili, gli allenatori: Asta confermato in U18, novità Parisi e Della Morte

Sul proprio sito ufficiale il Torino Fc ha diramato la lista degli allenatori del Settore giovanile per la prossima stagione. In Under 18 arriva la conferma per Antonino Asta, reduce dal sesto posto in campionato e dalla sconfitta ai playoff con la Spal; confermati anche Marco Veronese, che passa dall'Under 17 all'Under 16, e Antonio La Rocca che riparte dall'Under 14. I volti nuovi sono invece quelli di Aniello Parisi, che prende l'Under 17 dopo l'esperienza in Lussemburgo alla guida del Swift Hesperange, e Ivano Della Morte (per lui si tratta di un ritorno, essendo cresciuto calcisticamente nelle giovanili granata), che assumerà la guida dell'Under 15. Di seguito il comunicato del Torino Fc.