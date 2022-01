Giovanili Torino, in campo nel week-end solo l’Under-18: trasferta a Parma

L'aggiornamento sulle giovanili in vista del fine settimana: ai box Under-17, Under-16 e Under-15

Come si snoderà il week-end delle giovanili del Torino? Detto della Primavera che terrà un allenamento congiunto contro il Gozzano in attesa della ripresa del campionato il prossimo 29 gennaio contro la Juventus (LEGGI QUI), scenderà regolarmente in campo l’Under 18 di mister Antonino Asta che inizierà il girone di ritorno con la sfida contro il Parma in trasferta domenica 23 gennaio alle ore 15. Tutte le altre formazioni giovanili, invece, non giocheranno partite ufficiali nel corso di questo week-end. La Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) ha comunicato il rinvio della gara Torino - Sassuolo Under 17 a data da destinarsi e il posticipo di Torino - Genoa Under 16 a domenica 30 gennaio. L'intero programma del campionato Under-16 è stato posticipato di una settimana, così come quello dell'Under-15.