Giovanili Torino, Ludergnani in arrivo. Ma Coppitelli può rimanere

Anche con l'eventuale cambio dirigenziale non dovrebbe cambiare la panchina della Primavera

Sempre più vicino a diventare il nuovo responsabile del settore giovanile del Torino. Ruggero Ludergnani è ormai convinto a trasferirsi da Ferrara sotto la Mole: il cambio della guardia ai vertici del vivaio granata dopo nove anni è prospettiva sempre più concreta e l’accordo tra il patron Cairo e Ludergnani è dato in definizione. La Spal, in condizioni di ristrettezze economiche, non pare più in grado di trattenerlo e secondo fonti locali sta pensando di rimpiazzarlo addirittura con Sergio Floccari, che smetterebbe col calcio giocato per diventare dirigente. A questo punto in casa Torino sarebbe da definire la posizione di Massimo Bava, cui resta ancora un anno di contratto. Appare difficile che il patron Cairo possa mandare via il dirigente, ma per lui in caso di permanenza è concreta la possibilità di restare ai margini delle decisioni sul settore giovanile.