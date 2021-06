Torino, chi è Ludergnani: in 7 anni ha rilanciato le giovanili della Spal

Il profilo di Ludergnani, candidato a diventare il nuovo responsabile delle giovanili granata: sette anni per rilanciare il vivaio della SPAL

Ruggero Ludergnani sembra sempre più vicino al Torino . Il suo approdo come responsabile delle giovanili granata dovrebbe concretizzarsi dopo che Davide Vagnati ci aveva provato già un anno fa. I due hanno lavorato insieme a Ferrara e si sono trovati molto bene, creando un rapporto di stima reciproca e di stretta collaborazione, per questo il responsabile dell'area tecnica vorrebbe portarlo al Torino.

PROFILO - Ludergnani è un classe 1986 ed è da considerare come un direttore emergente in Italia. Prima di intraprendere la carriera da responsabile delle giovanili della Spal, aveva prima conseguita la laurea in economia, poi iniziato un percorso da agente FIFA. Una volta cominciato a lavorare a Ferrara aveva imbastito il suo percorso su una serie di diktat imprescindibili: qualità dei giocatori e principi di gioco simili a tutte le squadre. Aspetti del lavoro che si porta dietro tutt'ora.

TRAGUARDI - Così facendo ha reso competitive tutte le annate della Spal e non è un caso che spesso si trovino proprio formazioni ferraresi nelle fasi finali dei campionati giovanili. La ciliegina poi sono i risultati ottenuti dalla Primavera. La scorsa stagione la promozione in Primavera 1 e quest'anno i playoff sfiorati all'esordio nella competizione. Ma soprattutto la Spal quest'anno ha saputo tenere testa a tante formazioni ben più quotate e con un budget decisamente più elevato (basta pensare alla vittoria a Vinovo contro la Juventus o quelle in casa contro Inter e Roma). Il lavoro svolto da Ludergnani a Ferrara è stato di buonissimo livello. Se approderà in granata, sarà da capire se riuscirà a confermare quanto di buono visto con la Spal: sicuramente non sarà facile, nel caso, raccogliere l'eredità di Massimo Bava.