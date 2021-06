Giovanili, ore calde per Ludergnani: dialoghi in corso sull’asse Ferrara-Torino

Ludergnani prenderebbe il posto di Massimo Bava, che potrebbe dare l’addio al Torino dopo nove anni di ottimo lavoro

Sono ore calde sul fronte del settore giovanile del Torino. Mai come stavolta sembra possibile il cambio della guida del vivaio, con Ruggero Ludergnani che è fortemente tentato dall’accettare la proposta del Torino dove tornerebbe a lavorare con Davide Vagnati. Il responsabile del settore giovanile della Spal è libero di concentrarsi sul suo futuro dopo che ieri si sono conclusi gli impegni agonistici del vivaio emiliano, con la sua formazione Under 17 che è stata eliminata dalla Roma in semifinale. È stata la conclusione di una bella stagione per il vivaio degli estensi, che ha visto pure la Primavera sfiorare i playoff.

IL TENTATIVO – Proprio per questo il presidente Mattioli sta tentando di trattenere Ludergnani in sella alle giovanili della Spal, ma il numero uno del vivaio biancazzurro – a differenza di quanto accaduto l’anno scorso, quando decise di rimanere a Ferrara - appare fortemente tentato di cambiare aria, anche per la situazione societaria in questo momento non stabilissima della Spal. Secondo quanto si sussurra, ci sarebbe già stato pure un incontro col presidente Cairo a Milano per stilare i termini dell’accordo. Ludergnani prenderebbe così il posto di Massimo Bava, che potrebbe dare l’addio al Torino dopo nove anni di ottimo lavoro. Per l’attuale responsabile delle giovanili granata si è vociferato di un interessamento dell’Alessandria guidata da Moreno Longo, il quale però – ai microfoni di TN Radio – ha smentito l’ipotesi di un ricongiungimento con Bava. Al dirigente granata tuttavia gli estimatori non mancano.