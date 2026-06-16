Tutte le novità sul calciomercato della Serie A arrivati a martedì 16 giugno

Redazione Toro News
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CALCIOMERCATO SERIE A

Calciomercato Serie A che fa movimenti importanti soprattutto per quanto riguarda le decisioni da prendere. Nella serata di ieri, lunedì 15 giugno, è arrivata la scelta, importante, dell'Udinese, che ha riscattato Zaniolo dal Galatasary, pur senza avere certezze o accordi con il giocatore. Anche oggi, un'altra squadra si muove in una decisione importante: con la scelta, lasciata al giocatore. Nelle prossime pagine trovate le ultime sul calciomercato della Serie A arrivati a martedì 16 giugno.

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