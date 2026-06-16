Ora è ufficiale: Perr Schuurs tornerà a giocare a calcio. Il difensore olandese ex Toro, dopo un lungo calvario, due operazioni e un recupero interminabile a causa di un problema al ginocchio, ha firmato un nuovo contratto con una squadra professionistica. Il NEC di Nijmegen ha ufficializzato l'arrivo di Schuurs, dandogli grande fiducia: per lui contratto triennale, fino al 2029. Il giocatore si è presentato ai microfoni ufficiali del club.

Schuurs si presenta: "Sono sulla via del ritorno"

"Ho avuto un lungo infortunio e ora sono sulla via del ritorno", ha spiegato il giocatore. "Tre settimane fa ho incontrato il direttore e ho avuto una buona sensazione. Per me è una grande occasione poter giocare per questo splendido club. Sono tornato in Olanda a febbraio, ho lavorato per tutto il tempo sul mio infortunio a Torino. Ora sono qui e voglio tornare a giocare le gare ufficiali". L'ex Toro ha approfondito le tematiche legate al suo rientro, dando anche una stima reale: "Sto ancora lavorando sul mio recupero, sono in cura dal mio fisioterapista ad Amsterdam. Per me significa tanto che il club possa aspettarmi: il mio obiettivo è tornare a metà settembre". Tutto il mondo del calcio non può che sperare che Perr Schuurs riesca effettivamente a tornare sui livelli a cui aveva abituato i tifosi granata prima di quell'infortunio.