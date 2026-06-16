Questione stadio, una lecita domanda: dove giocherà il Torino nella prossima stagione? Gli scorsi mesi si sono colorati di un'opzione che ai più rimaneva ignota: l'ipotesi di partenariato pubblico-privato avanzata dal Torino in collaborazione con il Politecnico al Comune. Una scelta interessante, da rimandare, però, al futuro: il tempo stringe, come è sempre più vicino il limite entro il quale il Torino Fc dovrà dichiarare la struttura in cui giocherà tutte le partite casalinghe fino a giugno 2027, considerando l'attuale contratto di affitto in scadenza i 31 dicembre 2026.

Stadio Olimpico Grande Torino, il sindaco Lo Russo rassicura: "Nessun problema"

Conferme dell'assessore Carretta: "La stagione è garantita"

Proprio a questo proposito, il sindaco di Torino Stefano Lo Russo, intercettato da nonsolocalcio.news, ha rassicurato la piazza granata: "Non c'è nessun problema, è una formalità: il Toro giocherà sicuramente allo Stadio Olimpico". La modalità non è ancora stata chiarita, ma "con una delibera comunale o simile", spiega il sindaco, "verrà fatta un'interpellanza che consentirà al Toro di avere lo stadio fino a fine stagione". Una necessità sul presente e uno sguardo, inevitabilmente, al futuro: "Con la manifestazione di interesse e il partenariato pubblico-privato abbiamo ciò che ci serve per poter prolungare il tempo necessario. Il Toro giocherà sicuramente all'Olimpico", conclude il sindaco.Le conferme, poi, arrivano dallo stesso braccio destro del sindaco Lo Russo in quest'ambito: l'assessore Domenico Carretta. La risposta, rilasciata ai microfoni della stessa testata, è la medesima: "Nessun problema, esiste un'interpellanza". Così come l'iter, che resta chiaro e ben definito: "Il percorso è legittimato dalla manifestazione di interesse per il Financial Project. Ci vogliono dei tempi ma la stagione calcistica verrà assolutamente garantita".