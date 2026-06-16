Le conferme sullo stadio Olimpico Grande Torino in vista della prossima stagione
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Questione stadio, una lecita domanda: dove giocherà il Torino nella prossima stagione? Gli scorsi mesi si sono colorati di un'opzione che ai più rimaneva ignota: l'ipotesi di partenariato pubblico-privato avanzata dal Torino in collaborazione con il Politecnico al Comune. Una scelta interessante, da rimandare, però, al futuro: il tempo stringe, come è sempre più vicino il limite entro il quale il Torino Fc dovrà dichiarare la struttura in cui giocherà tutte le partite casalinghe fino a giugno 2027, considerando l'attuale contratto di affitto in scadenza i 31 dicembre 2026.
Stadio Olimpico Grande Torino, il sindaco Lo Russo rassicura: "Nessun problema"Proprio a questo proposito, il sindaco di Torino Stefano Lo Russo, intercettato da nonsolocalcio.news, ha rassicurato la piazza granata: "Non c'è nessun problema, è una formalità: il Toro giocherà sicuramente allo Stadio Olimpico". La modalità non è ancora stata chiarita, ma "con una delibera comunale o simile", spiega il sindaco, "verrà fatta un'interpellanza che consentirà al Toro di avere lo stadio fino a fine stagione". Una necessità sul presente e uno sguardo, inevitabilmente, al futuro: "Con la manifestazione di interesse e il partenariato pubblico-privato abbiamo ciò che ci serve per poter prolungare il tempo necessario. Il Toro giocherà sicuramente all'Olimpico", conclude il sindaco.
Conferme dell'assessore Carretta: "La stagione è garantita"Le conferme, poi, arrivano dallo stesso braccio destro del sindaco Lo Russo in quest'ambito: l'assessore Domenico Carretta. La risposta, rilasciata ai microfoni della stessa testata, è la medesima: "Nessun problema, esiste un'interpellanza". Così come l'iter, che resta chiaro e ben definito: "Il percorso è legittimato dalla manifestazione di interesse per il Financial Project. Ci vogliono dei tempi ma la stagione calcistica verrà assolutamente garantita".
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