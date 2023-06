Giovanili Torino, Ludergnani resta e progetta il futuro

Fino a qualche giorno fa il futuro di Ruggero Ludergnani sembrava lontano da Torino, ma ora il dirigente è pronto a restare in granata

Torino-Ludergnani: ancora insieme

Ruggero Ludergnani è al Torino dal 2021 ed è il responsabile del settore giovanile granata. Il suo è stato un lavoro egregio, l'ex SPAL ha infatti riportato ad ottimi livelli la selezione della Primavera. Inoltre si è anche guadagnato la stima di Juirc, che più di una volta ha evidenziato la bontà del lavoro di Ludergnani. Nelle scorse settimane il suo addio sembrava vicino, vista anche la voglia del direttore di riavvicinarsi a Ferrara. Il Bologna lo aveva messo nel mirino, Sartori lo aveva indicato come tassello da aggiungere nell'organigramma felsineo. L'ipotesi del Bologna, così come le altre, sono state scartate. Ludergnani è pronto a restare in granata con rinnovato vigore.