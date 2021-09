Giovanili Torino, sconfitta per l’Under 17 in semifinale al “Nereo Rocco”

I 2005 granata perdono contro la Fiorentina in semifinale, oggi pomeriggio giocano per il terzo posto al torneo contro il Bologna

FORMAZIONE - I 2005 sono scesi in campo con il 3-5-2. In porta c'era Brezzo, in difesa Maset, Gallea e Omoregbe. Nella linea a cinque del centrocampo gli esterni erano Gaj e Prete, mentre in mezzo spazio a Dalla Vecchia, Colletta e Nitri. In attacco la coppia formata da Jarre e da Ligi. Unico cambio per i granata, al 20' della ripresa, con Njie dentro per Colletta. Alla lista dei convocati si è unito anche Ferreri, arrivato a Firenze dopo l'infortunio di Montanari.