Under 17, Torino-Alessandria 1-1: un test per decidere sui ragazzi in prova

Nei granata segna Jarre nel primo tempo, durante la ripresa Patruno e Gallea fermati sulla linea

Prima amichevole stagionale per il Torino Under 17 di Attila Malfatti. La partita è finita 1-1, con i granata che sono passati in svantaggio nel primo tempo e hanno recuperato verso la fine della prima frazione grazie al gol di Jarre. Nella ripresa Patruno prima e Gallea poi sfiorano il 2-1. In entrambe le occasioni, però, le loro conclusioni sono state fermate sulla linea (quella di Patruno con un tocco di mano, ma l'arbitro non ha fischiato il rigore). Un buon test comunque per i torelli, ancora molto imballati fisicamente. Malfatti, infatti, sta spingendo molto dal punto di vista atletico. L'allenatore granata ha iniziato la stagione con un 4-3-3 molto offensivo dal pressing a tutto campo. Per questo la preparazione si sta concentrando molto sull'aspetto fisico.

I RAGAZZI IN PROVA - Nel primo tempo Malfatti ha fatto giocare praticamente tutti i ragazzi in prova. Quasi tutti arrivano dall'estero, fatta eccezione per Haratau, che era in granata già un anno fa ed era arrivato dal Bsr Grugliasco. In difesa oltre al neo acquisto Maset dal Pordenone e gli storici Omorogbe e Manissero, c'era Szymon Gaj, terzino polacco del Legia Varsavia dove era capitano della squadra. A centrocampo oltre a capitan Colletta c'erano l'ex Pordenone Dalla Vecchia e il ceco Kevin Huna (fa parte del giro della nazionale della Repubblica Ceca), in prova dal Pribram. In attacco oltre al già menzionato Haratau e allo storico Ashi Jarre, c'era Alexandru Capac, romeno del Craiova e del giro della sua nazionale. Nella ripresa, invece, spazio tra i pali a Ivano Lukic, portiere di oltre due metri in prova dalla Triestina, e a Enmanuel Soncin, in prova dal Vanchiglia. Assenti invece Nitri e Ligi del Chievo Verona, che si sono allenati a parte durante l'intervallo visto che sono arrivati da poco. Entro stasera ai giocatori verrà comunicata la decisione sul loro futuro e dalla prossima settimana i granata inizieranno il loro cammino verso la prima di campionato.