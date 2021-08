Torino Primavera, il Covid frena il precampionato: ora le decisioni sul mercato

I granata dovranno decidere chi confermare tra i ragazzi in prova, Melnis e Velcea i prospetti migliori

DIFFICOLTÀ - Al momento appare scontato che il Torino dovrà aspettare che passi Ferragosto per riprendere i lavori. Coppitelli dovrà sfruttare le due settimane scarse a disposizione oro per formare definitivamente la squadra in vista della stagione. Non solo dal punto di vista tattico, ma anche per quanto riguarda i giocatori. Al momento, infatti, sono molti i giovani in prova e i granata dovranno prendere delle decisioni (l'amichevole di venerdì sarebbe stato un test importante in tal senso). Fin qui hanno lasciato ottime impressioni soprattutto il portiere classe 2004 Valentin Velcea (arrivato dal Ripensia Timisoara, seconda serie romena) e l'attaccante lettone Bruno Melnis (anche lui 2004). La punta ha anche già una buona esperienza tra gli adulti pur avendo appena 17 anni. Il ragazzo, infatti, conta già 11 presenze, un gol e un assist nella Virsliga (la Serie A lettone) con il Metta. Gli altri in prova sono il terzino bosniaco Petar Sucic (2 presenze e 3 gol nel campionato Under 19 della Bosnia), il francese del Le Havre Elie Losomba, l'ala spagnola classe 2002 Gonzalo Carmona (con il Cornellà l'anno scorso ha giocato 7 partite tra Serie C e Copa del Re) e il difensore classe 2003 Marc Vilaplana (anche lui dal Cornellà).