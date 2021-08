Calciomercato Torino, preso il 2004 Antolini: si è svincolato dal Chievo

Dai clivensi potrebbero anche arrivare i 2005 Nitri e Ligi, al momento in prova con l'Under 17

Roberto Ugliono

Dopo aver ufficializzato l'arrivo di Antonino Asta sulla panchina dell'Under 18, arrivano anche i primi rinforzi in vista di un campionato che sarà finalmente simile a quello Primavera (16 squadre e non più una decina). Il responsabile del vivaio del Torino, Ruggero Ludergnani, ha pescato dagli svincolati del Chievo Verona un rinforzo per l'annata dei 2004, quella più in difficoltà nelle stagioni passate e quella che quindi ha più bisogno di rinforzi. Al Torino è arrivato Jacopo Antolini.

CARATTERISTICHE - Il ragazzo arriva da svincolato dopo il fallimento del Chievo. Con i veneti Antolini ha fatto vedere doti interessanti. Mancino naturale, punta e salta l'uomo, va alla conclusione e ha anche un buon fisico da sfruttare. È proprio grazie alla sua esplosività se con i clivensi si è messo in mostra. Ora l'arrivo al Torino sotto la guida di Antonino Asta, con il quale proverà a crescere per poi poter essere pronto in futuro per la Primavera.

DAL CHIEVO - Non si ferma qui però il mercato granata. Ludergnani dal Chievo Verona ha pescato altri due giocatori di prospettiva, o meglio potrebbe pescare. Al momento, infatti, sono in prova con l'Under 17 di Attila Malfatti il difensore Giorgio Nitri e l'attaccante Gregorio Ligi. Entrambi classe 2005, il secondo due anni fa era arrivato al Chievo dal Città di Castello (squadra perugina) ed era anche entrato subito nel giro della Nazionale U15 di Patrizia Panico essendo stato convocato per il Torneo di Natale del 2019, durante il quale aveva anche segnato il gol nella seconda partita della sua squadra (poi arrivata seconda nel torneo). A breve il Torino prenderà decisioni sui ragazzi in prova e soltanto a quel punto si saprà se saranno confermati o meno.