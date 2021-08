Torino giovanili: Malfatti nuovo allenatore dell’Under 17, ecco chi è

Prende il posto di Menghini sulla panchina dell'Under 17 e guiderà il gruppo dei 2005, uno dei più talentuosi in casa granata

IL PROFILO - Il suo passaggio ai croati era arrivato dopo una scelta che aveva dell'incredibile dello Zilina, che lo aveva licenziato nel 2020 durante la pandemia 'per giusta causa'. La motivazione era semplicemente lo stipendio, troppo lauto per le casse degli slovacchi, che così decisero di lasciarlo andare. L'allenatore nato a Trastevere, ma cresciuto a Viareggio e ora residente con la famiglia a Torino, ora torna a lavorare in Italia. L'ultima volta era stato sulla panchina delle giovanili della Juventus. In bianconero ha lavorato per ben 14 anni con buoni risultati. Calcisticamente è cresciuto nella Roma e nel 1989/90 aveva anche vinto lo scudetto Primavera con Dino Viola. In quell'esperienza aveva giocato con una vecchia conoscenza granata: Roberto Muzzi. Ora Malfatti ritorna in un settore giovanile, con tanta esperienza accumulata. Il Toro vuole ripartire proprio da questo.