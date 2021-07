Torino, Menghini saluta le giovanili dopo 15 anni: non è stato confermato

Non è da escludere che in futuro possa essere richiamato ma con altre mansioni

Roberto Ugliono

Quasi quindici anni nel Torino non si scordano. Il Torino divorzia da uno dei più longevi allenatori delle giovanili, un volto ormai storico del vivaio granata: al tecnico è stato comunicato che non è stato confermato come allenatore e quindi al momento deve dire addio al Toro. Un altro dei tanti cambiamenti che il Torino ha deciso di effettuare in questa fase di transizione del settore giovanile dalla gestione Bava a quella di Ludergnani.

MENGHINI - Negli anni Menghini si è distinto soprattutto per la sua capacità nel capire i giocatori, saperne riconoscere le reali qualità e potenzialità. Inoltre l'allenatore ha dimostrato di avere la capacità di capire subito - durante le partite - quali giocatori avversari potessero mettere in difficoltà la squadra. Non è un caso che i ragazzi da lui allenati abbiano sempre avuto parole al miele per lui. Con i suoi giocatori ha sempre avuto un ottimo rapporto e ha saputo lavorarci insegnandogli soprattutto la giusta mentalità da avere per poter diventare professionisti. Non ha vinto molto, ma ha messo la crescita dei ragazzi sempre davanti ai risultati. E due stagioni fa stava facendo un ottimo campionato con i 2005, lanciatissimi verso la vittoria del girone, poi il Covid ha tolto le speranze di gloria dei torelli e di Andrea Menghini.

FUTURO - Rimane da capire cosa farà in futuro l'allenatore. Non sarebbe da escludere alla fine che rimanga in granata con un altro impiego, anche se al momento dal Torino non è arrivata alcuna comunicazione in tal senso. Le sue capacità nel capire il calcio, potrebbero tornare ancora molto utili. Intanto si attende ancora la comunicazione del Torino riguardo il nuovo assetto delle panchine giovanili. Oltre a Menghini, infatti, anche Christian Fioratti non allenerà più una sua squadra, visto che è passato alla Primavera come collaboratore tecnico di Federico Coppitelli. Al momento quindi ci sono due panchine vacanti. Intorno al Toro aleggia il nome di Claudio Rivalta, ma sul suo futuro regna ancora l'incertezza. A stretto giro di posta si saprà di più. L'annuncio ufficiale dell'organigramma del Settore giovanile è sempre più imminente. C'è da capire quali saranno le novità portate da Ruggero Ludergnani e Andrea Fabbrini. Intanto, la novità è di quelle rilevanti: Menghini non sarà un allenatore delle giovanili del Torino nella stagione 2021/2022.