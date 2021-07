L’ex Toro Polesenani volta pagina: sarà il responsabile dell’Ivrea Femminile

Negli ultimi anni si era dedicato anima e corpo al settore giovanile granata, con l'addio di Bava ha salutato anche lui

Nuova avventura in arrivo per Paolo Polesenani, stimato dirigente di lungo corso delle giovanili del Torino e storico collaboratore di Massimo Bava che ha lasciato il club insieme a quest’ultimo. Per lui è alle porte un’importante esperienza nel calcio femminile come responsabile dell’Ivrea femminile, che ha la prima squadra militante in Serie C. Una realtà dove potrà mettere a frutto la pluriennale esperienza maturata al Torino, perché negli ultimi anni si era dedicato anima e corpo in particolar modo alla cura del settore giovanile femminile del Torino FC.