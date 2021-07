Torino, Lukic: “Qui mi sento a casa. Vogliamo il riscatto per i tifosi”

Il centrocampista serbo in conferenza stampa ha parlato del ritiro e del futuro

Redazione Toro News

dai nostri inviati a Santa Cristina in Valgardena Gianluca Sartori e Roberto Ugliono.

Al termine dell'allenamento mattutino, è intervenuto in conferenza stampa Sasa Lukic. Il centrocampista serbo ha raccontato come sta andando il ritiro e delle sue impressioni su Juric. Qui la prima parte delle sue dichiarazioni (la seconda verrà pubblicata domani in mattinata).

Juric ti utilizza in diverse posizioni. Anche da trequartista. Dove ti trovi meglio?

"Il mister mi ha provato anche come trequartista. Io in questi anni a Torino ho giocato in tutti i ruoli, mi sono abituato e posso giocare ovunque. Io sono a sua disposizione. Decide lui. A me piace giocare anche mediano".

Ti avevano cercato Spartak Mosca e Crystal Palace, cosa ti ha spinto a rimanere nel Toro?

"Non leggo tanto i giornali, per un giocatore è normale essere al centro di voci di mercato. Io sono concentrato sul Torino. Penso solo a questa stagione e al ritiro. Voglio fare bene questa stagione".

Quali sono i tuoi obiettivi personali per questa stagione?

"Questo è il mio quinto anno e mi sento a casa. Ogni anno cerco di fare bene il più possibile. L'anno scorso sono partito bene, poi è venuto il Covid, che mi ha fermato per due settimane e poi non sono riuscito a tornare come prima. Io sto lavorando al massimo perché voglio fare bene. Spero di fare una buona stagione insieme alla squadra".

Dopo le ultime due stagioni forse riscattarsi ora sarà più semplice?

"Sinceramente io per primo voglio dimenticare gli ultimi due anni. Sappiamo tutti che abbiamo fatto male. Noi sappiamo bene dove abbiamo sbagliato e cosa dobbiamo correggere. Non mi piace guardare al passato. Abbiamo un grande allenatore e già si vede la sua mano. Abbiamo tutti voglia di fare una grande stagione. Dal primo giorno vedo tutti i ragazzi positivi, con voglia di lavorare e crescere. I tifosi del Toro meritano di vedere una bella squadra".