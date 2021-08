Asta: “Tornare al Torino è sempre fantastico”. I dettagli sul suo nuovo ruolo

Le prime parole rilasciate da Antonino Asta a Torino Channel in qualità di neo allenatore dell'Under 18 dei granata

Dopo l'ufficializzazione del nuovo ritorno di Antonino Asta da parte del Torino, è arrivata anche la prima intervista da allenatore dell'Under 18 e responsabile sviluppo dell'area metodologica. L'ex capitano del Toro ha firmato un contratto annuale e nell'esclusiva a Torino Channel, ha raccontato le proprie sensazioni e spiegato il proprio ruolo: coordinerà lo sviluppo della metodologia dall'U18 in giù. Queste le sue prime dichiarazioni: "Grazie, grazie a tutti ma soprattutto al Presidente, alla società e al direttore Ludergnani che mi ha voluto fortemente e non potevo che dire di sì perché per me è un ritorno nella mia seconda casa, il Toro. Quindi grazie".

OBIETTIVI - L'Under 18 è la categoria che apre le porte della Primavera e poi del calcio professionistico: "Questo sarà il mio ruolo, quello di far crescere il più in fretta possibile quei ragazzi che speriamo possano arrivare in Primavera e di conseguenza in prima squadra. Questo sarà il mio obiettivo ma anche degli altri allenatori del settore giovanile". Asta è arrivato a giocare in Nazionale rimanendo sempre fedele ai propri valori: "Senza il sudore, senza il sacrificio, senza l'impegno non si arriva da nessuna parte quindi è giusto sognare ma il sogno arriva tramite questa voglia per poter raggiungere qualsiasi obiettivo. Questi principi valgono per tutti quanti quindi spero che la stessa cosa possa valere per i nostri giovani".

IL RUOLO - E sul ruolo da responsabile sviluppo dell'area metodologica: "Sono anche responsabile dello sviluppo dell'area metodologica, praticamente tutto quello che riguarda la parte tecnica. Insieme agli allenatori ci riuniremo, ci confronteremo per vedere e capire le esigenze e i bisogni dei ragazzi e io cercherò di portare il mio supporto, la mia esperienza insieme a tutti gli allenatori del settore giovanile". La Primavera, invece, rappresenta un discorso a parte in quanto Asta coordinerà il settore giovanile dall'U18 in giù. Infine le sensazioni legate al quarto ritorno in granata: prima è stato capitano da giocatore, poi allenatore del settore giovanile fino alla Primavera e infine membro dello staff di Moreno Longo in prima squadra. Ora torna da allenatore dell'Under 18: "È sempre fantastico tornare al Toro per me: prima, seconda, terza vita, Asta ritorna al Toro ma forse non è mai andato via. Sono orgoglioso di tornare di nuovo a casa mia, mi metto subito a lavorare con intensità e dedizione, darò tutto me stesso per portare i risultati che tutta la gente del Toro spera per il futuro".