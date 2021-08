Torino giovanili, i gironi dell’Under 17 e dell’Under 18

I 2004 saranno impegnati nel campionato Under 18 che esce ufficialmente dalla fase sperimentale

La FIGC ha resi noti i gironi dei campionati Under 18 e Under 17. La prima categoria, a cui prenderanno parte i 2004 (ancora dev'essere ufficializzato l'allenatore del Torino), inizierà il 19 settembre, mentre l'altra - quella dei 2005 - una settimana prima. L'Under 17 granata ha già iniziato il suo ritiro precampionato sotto la guida del neo arrivato Attila Malfatti. La novità per il campionato è la presenza dell'Alessandria, che è stata promossa in Serie B.