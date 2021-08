Torino Under 17, domani inizia il ritiro: presi Maset e Dalla Vecchia

Il difensore arriva dalla Spal, mentre il centrocampista del Pordenone e sono i primi rinforzi per la squadra

LE CONFERME - Si aggiungono a una rosa già di per sé forte e competitiva e ne alzano il livello. Di fatto la rosa titolare non è stata stravolta e infatti l'11 titolare che con Menghini due anni fa aveva sfiorato la vittoria del campionato (interrotto dal Covid) c'è tutta, fatta eccezione per Aaron Ciammaglichella, ormai stabilmente in Primavera. Rientrano dai prestiti invece Montanari e La Rosa. Al momento non ci saranno Matteo Brezzo e Nicolò Serra perché impegnati con il raduno della Primavera di Federico Coppitelli. Ritornano con i coetanei Roberto Ceica e Matteo Broccanello, che la scorsa annata avevano già giocato in Under 17 con i 2004.