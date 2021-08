Torino Primavera: confermati casi Covid, termina il ritiro di Biella

Il Torino ha annunciato sul proprio sito ufficiale la positività di alcuni membri del gruppo squadra della Primavera granata

Il Torino Football Club comunica che nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid-19 di membri del gruppo squadra della formazione Primavera. I tesserati in questione sono già stati posti in isolamento. In ossequio alle normative sanitarie vigenti, il Torino FC lascia il ritiro di Biella e riprenderà nei prossimi giorni l’attività precampionato a Torino.