Torino Under 16, Armocida e Rossi convocati in Nazionale

Tra i 43 convocati per formare l'Under 16 Nazionale, 2 centrocampisti del Torino: Armocida e Rossi

Dopo i 2005 Aaron Ciammaglichella e Nicolò Serra convocati per il raduno dell'Under 17, altri due granata sono stati chiamati in Nazionale. Questa volta la convocazione è arrivata per Simone Armocida e Simone Rossi. I due centrocampista granata sono stati convocati per lo stage del ct Zoratto che si terrà dal 21 al 26 agosto a Novarello.