Giovanili Torino, i migliori profili dell’Under 18 e dell’Under 15

Dopo aver passato in rassegna i migliori profili delle annate 2004 e 2005, ora è il turno dei 2003 e dei 2006. Va detto che queste due categorie hanno avuto annate incoraggianti per la crescita dei singoli. Quella presente sarà dunque una top 3 (per entrambe le annate) da cui vengono comunque gioco forza esclusi alcuni nomi che è bene menzionare. Nell'Under 18 molto bene i due terzini Gregori e Calò (anche se fisicamente non sembrano pronti per un campionato Primavera), Chiarlone (senza di lui i granata di Semioli hanno patito), Dolcini (molto interessante in cabina di regia), Dimarco (che abbiamo visto anche in Primavera), Gyimah (tra Under 18 e Primavera, stagione in cui è cresciuto tantissimo l'ex Savigliano), Eordea (bene nel finale di stagione) e Barbieri (il bomber di questa squadra). Nell'Under 15 gli esclusi eccellenti sono il portiere Alloj, i difensori Muratore e Gasti, il fantasista Dimitri e gli attaccanti Scarfiello e Raballo.