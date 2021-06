Giovanili Torino, i migliori profili tra i 2004 e i 2005

La stagione appena conclusasi per Under 17 e Under 16 è stata decisamente atipica e difficile da valutare, non solo per i risultati sul campo che per entrambe le annate non sono stati dei migliori. Quella dei 2004 si è confermata un'annata che ha bisogno di importanti rinforzi in vista della prossima stagione, mentre quella dei 2005, che era la più talentuosa, ha patito la situazione pandemica. Nonostante questo ci sono profili che si sono confermati e alcuni che hanno anche accumulato esperienza in una categoria superiore.