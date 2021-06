I profili migliori del Torino Primavera: Freddi Greco è cresciuto con Coppitelli

Uno dei giocatori che è cresciuto di più quest'anno, ora può essere pronto per il professionismo

Arrivato due anni fa dalla Roma nell'ambito dell'accordo che portò Gianluca Petrachi a diventare ds giallorosso, Jean Freddi Greco nella Primavera del Torino ha incontrato tante difficoltà, pagando soprattutto l'adattamento in una realtà completamente diversa rispetto a quella capitolina. Poi con l'arrivo di Coppitelli si è pian piano confermato come giocatore da osservare con attenzione. Ha chiuso la sua seconda stagione granata con 28 partite su 30 giocate e 3 reti.

CAMBIO DI RUOLO - Tutti i gol sono arrivati sotto la gestione Cottafava, durante la quale aveva giocato principalmente da esterno del centrocampo a 5 o da mezzala. Poi con l'arrivo di Coppitelli è tornato a fare il terzino sinistro della difesa a quattro, ruolo che aveva ricoperto all'inizio del suo cammino calcistico. Il cambio ruolo gli ha fatto benissimo. Dopo un periodo di ambientamento, ha iniziato a fornire prestazioni sempre più di alto livello e dando soprattutto una continuità che a Torino non aveva mai fatto vedere. Pur non essendo altissimo, si è dimostrando affidabile anche di testa. Insomma, se da mezzala o esterno destava qualche dubbio, da terzino è stato un'arma aggiunta per i granata e quando non c'era la sua assenza si è sempre sentita.

FUTURO - Alla fine l'essere rimasto in granata in estate come fuoriquota si è rivelata giusta. Aveva offerta dalla Serie C e dalla B (l'Ascoli lo voleva), ma era stato convinto a restare. Dopo le difficoltà iniziali, ha alzato l'asticella, facendo quello step nel suo percorso di crescita che potrebbe portarlo a diventare un professionista. Dal punto di vista dell'impegno e del carattere ha ricoperto bene il ruolo di capitano. Il simbolo della stagione rimane quel Toro-Genoa vissuto da fuori dal campo perché squalificato, ma in costante apprensione. Aveva "guidato" i compagni a un pari fondamentale per la salvezza dall'esterno della recinzione. Dal punto di vista tecnico, ora sembra un giocatore molto più completo rispetto a quando era arrivato. Con il bagaglio di crescita arricchito dall'esperienza, Freddi Greco si affaccerà tra poche settimane nel mondo del professionismo.