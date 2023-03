Il primo memorial “Sinisa Mihajlovic” ad aprile, c’è anche il Toro

Tra l'otto e il dieci aprile si terrà a Genova Prà al campo Baciccia-Ferrando il primo memorial "Sinisa Mihajlovic". L'ex calciatore e allenatore è venuto a mancare il 16 dicembre dell'anno scorso a causa della leucemia. Non è un caso che proprio nel capoluogo ligure si terrà il primo torneo a lui dedicato poiché è stato un ex tesserato della Samp come calciatore e poi come allenatore. Tra i tecnici del club, la Praese, che ha lanciato l'iniziativa c'è anche l'ex blucerchiato Flachi. Il programma prevede che sabato 8 aprile ci saranno le partite della categoria Piccoli Amici 2016 e 2017, mentre lunedì 11 aprile (il giorno di Pasquetta) si sfideranno i ragazzini del 2015. Tra le compagini presenti anche altre due ex squadre del serbo come la Roma e il Torino stesso.