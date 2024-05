Il Torino Under 14 trionfa al 18° memorial Renato e Angela Ferri

Ieri il Torino Under 14 ha ottenuto una bella soddisfazione andando a vincere a Crema la 18^ edizione del memorial Renato e Angela Ferri. Si tratta di un torneo svolto per ricordare i genitori di Giacomo Ferri, ex giocatore e allenatore delle giovanili granata. I torelli hanno battuto ai calci di rigore in finale i pari età dell'Inter e in questa edizione del memorial erano presenti anche i gruppi, sempre U14, di Sampdoria, Spezia, Cremonese e Brescia. L'organizzazione del torneo è stata presa in carico dalla "Polisportiva Castelnuovo 1906", società di Crema che ha sede nel quartiere in cui attualmente abita lo stesso Giacomo Ferri.