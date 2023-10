Italia Under 20, Alessandro Dellavalle convocato per l’Élite League

Dellavalle convocato in Nazionale Under 20 per l'Élite League

L'Italia Under 20 continua il percorso in Élite League. Gli azzurrini dopo il pareggio ottenuto in Germania e la vittoria in Repubblica Ceca sono pronti per la prima sfida casalinga. La gara è contro la Polonia e si disputerà venerdì 13 ottobre alle ore 18 allo stadio 'Nicola Ceravolo' di Catanzaro. Tra i convocati per il match c'è Alessandro Dellavalle, capitano del Torino Primavera e campione in carica agli Europei U19. L'Italia al momento ha quattro punti, gli stessi della Polonia: sarà quindi scontro diretto. Di seguito i convocati di Bollini per il match. Dellavalle e gli altri convocati si raduneranno lunedì 9 ottobre a Lamezia Terme per il primo allenamento.