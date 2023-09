Italia Under 20, Dellavalle convocato per l’Élite League

Chiamata azzurra per Alessandro Dellavalle. Il centrale della Primavera granata, laureatosi campione d'Europa con l'Italia Under 19 in estate, è stato convocato tra le fila dell'Under 20. In panchina siederà Alberto Bollini, già suo Ct in Under 19, che ha scelto di puntare ancora su Dellavalle per i prossimi impegni della Nazionale. Gli Azzurrini disputeranno l'Élite League durante la sosta. L'Italia inizierà il torneo con una doppia trasferta: giovedì 7 sfideranno la Germania, lunedì 11 invece la Repubblica Ceca (calcio d'inizio alle ore 17 in entrambi i casi). Le altre squadre del torneo sono Inghilterra, Norvegia, Polonia, Portogallo e Romania. Bollini ha convocato 23 calciatori, di seguito la lista completa.