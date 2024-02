La denuncia del Gassino: “La Juve proibisce i tornei per bambini ai club legati al Toro”

Gassino, la denuncia sui tornei per bambini: "Comportamento non etico della Juventus"

La situazione sarebbe questa: se sono presenti squadre in orbita bianconera nei tornei per bambini dai 7 ai 13 anni, automaticamente chi collabora con il Toro non viene invitato e non può partecipare. Prosegue Uras: "Certe voci le avevo sentite anche prima della firma della partnership con i granata, ma faticavo a crederci. Invece in Piemonte la situazione è davvero questa. La considero un’ingiustizia". Il Dg ha citato alcuni episodi, relativi all'esclusione del Gassino dal "Gran Galà della Scuola Calcio" e dal "Pulcino di Pasqua". Le società organizzatrici, Venaria e Barcanova avrebbero escluso di default il Gassino per evitare che i club legati alla Juventus non si presentassero ai nastri di partenza. La situazione non riguarderebbe comunque unicamente il Gassino, ma anche altre società che collaborano con il Toro: "È successo a noi, ma anche alla Pro Eureka, al Cit Turin e al Chieri. È un comportamento etico? Non credo". Il Gassino, conclude Uras, ha tentato di aprire un dialogo con i dirigenti del vivaio Juventus: "Vorremmo capire le motivazioni e soprattutto trovare una soluzione. Finora però niente da fare"