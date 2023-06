“Memorial Beppe Aghemo”: 9° torneo in memoria dell’ex presidente del Toro

Il Monza e il Parma sono le ultime novità del IX "Memorial Beppe Aghemo" dedicato all'ex presidente del Torino Calcio che il 31 maggio 2000 diede le dimissioni 42 giorni dopo l'insediamento, a causa dei dissidi con il patron Cimminelli. L'edizione di quest'anno si sdoppia: sabato 17 giugno toccherà alla categoria pulcini 2013 mentre sabato 24 giugno scenderanno in campo gli esordienti 2011. Curioso il fatto che questo sarà l'unico torneo in cui poter assistere a un derby tra Juventus e Torino per queste categorie. Oltre al Parma e al Monza, le altre professioniste saranno l'Alessandria e la Lucchese. Tra le dilettanti esordio all'"Aghemo" per il Chieri di Sorrentino e la Sanremese. Conferma per il Fossano, così come per Pozzomaina e Moncalieri, quest'ultima la società che Aghemo portò dall'Eccellenza alla serie C nel 2000. Si gioca nell'impianto di via Gozzano 11 ad Orbassano, dove si allenava il Torino negli anni duemila.