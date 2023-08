Memorial Mamma e Papà Cairo 2023: le info e il calendario

Anche quest'anno si terrà il Memorial Mamma e Papà Cairo. Si tratta della seconda edizione da quando è stato intitolato in tal modo. Il Memorial è uno dei tornei più importanti a livello giovanile, un evento che permetterà a molti giovani delle diverse squadre partecipanti di mettersi in mostra. Quest'anno le protagoniste saranno le formazioni Primavera di Torino, Inter, Juventus e Milan. L'evento si svolgerà presso Alessandria e Quattordio nelle giornate di giovedì 10 e venerdì 11 agosto. Il 10 agosto il Torino Primavera di Giuseppe Scurto affronterà il Milan guidato da Ignazio Abate presso lo stadio Comunale "G.B. Sillano" di Quattordio. Alle 21 toccherà a Inter e Juventus affrontarsi al Comunale "G. Moccagatta" di Alessandria. Nella giornata dell'11 agosto si terranno infine la finale 3/4 posto, che verrà disputata presso Quattordio alle 18.30, e la finale per il trofeo, in programma alle ore 21 al Moccagatta di Alessandria.

Memorial Mamma e Papà Cairo: il regolamento

Di seguito il regolamento, diramato tramite nota ufficiale dal Torino: "Il torneo è riservato a calciatori nati dal 01/01/2005 sino al compimento del 15° anno di età. I club partecipanti potranno usufruire nel corso del torneo di tre calciatori in prestito tesserati per altre società. Per ogni partita saranno consentite otto sostituzioni con tre interruzioni del match oltre a quella prevista tra i due tempi di gioco. In caso di parità non sono previsti tempi supplementari e si procederà all'esecuzione dei calci di rigore".