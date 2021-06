Primavera 1, il playout si decide all’ultima giornata: Torino salvo se…

Manca una giornata al termine del campionato Primavera 1 e la corsa salvezza è ancora aperta

Oggi, mercoledì 16 giugno, andrà in scena l'ultima giornata della regular season del campionato Primavera 1 e la lotta per la salvezza diretta è ancora aperta. Il Torino ha la possibilità di ottenere la permanenza in categoria senza passare dai playout. Per far sì che ciò si avveri, i granata devono giocarsi al meglio le loro chance contro la Sampdoria, squadra che occupa momentaneamente la seconda posizione della classifica. Ma paradossalmente i ragazzi di Coppitelli potrebbero salvarsi anche perdendo quest'oggi a Bogliasco. I granata hanno a loro favore gli scontri diretti contro il Bologna, dunque le possibilità totali di ottenere la salvezza diretta sorridono alla formazione di Coppitelli, ma nulla è ancora deciso, occorrerà aspettare il triplice fischio dell'arbitro per trarre le dovute conclusioni.

SALVEZZA SE... - Oggi alle ore 15:00 andrà in scena l'ultima giornata di campionato e sono diverse ancora le posizioni in classifica da determinarsi, sia nella parte alta che quella bassa. Per quanto riguarda quest'ultima, il Torino è proprio una delle due squadre protagoniste della lotta salvezza e dovrà vedersela con la Sampdoria, mentre il Bologna - l'altra interessata - con la Roma. Entrambe le squadre affronteranno avversarie che occupano le prime posizioni della classifica, anche loro motivate da un obiettivo importante come la conquista della semifinale diretta per lo scudetto. Ma cosa dovrà fare il Torino di Federico Coppitelli per salvarsi? La risposta è semplice: ottenere un risultato uguale o migliore di quello del Bologna contro la Roma. Qualora i rossoblù dovessero uscire sconfitti dalla sfida contro i giallorossi, ai granata andrebbe bene qualsiasi risultato. Se invece il Bologna dovesse pareggiare, allora il Torino è costretto anch'esso a un pari o una vittoria. Infine, in caso di successo rossoblù, l'unica chance per i granata è quella di battere la formazione blucerchiata. Il fatto che le due gare si giochino in contemporanea obbliga tuttavia a non fare calcoli e le squadre in lotta dovranno pensare solo a vincere la propria partita.