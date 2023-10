Primavera 1, la classifica: balzo al sesto posto per il Torino

Con una vittoria al cardiopalma, il Torino torna a casa dalla trasferta contro il Frosinone con i tre punti. Un successo importantissimo in chiave classifica per la squadra di Giuseppe Scurto che compie un gran balzo in avanti. I granata infatti, dodicesimi prima del match di Ferentino, si portano al sesto posto rientrando in zona playoff. Saranno da monitorare ancora alcuni risultati prima della fine del turno: i granata potrebbero subire il sorpasso infatti da parte di Roma e Sassuolo in caso di successo nelle rispettive gare contro Monza e Lecce.