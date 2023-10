Primavera 1, la classifica: balzo per il Torino, Milan in testa

Si chiude la sesta giornata del campionato Primavera 1. Al termine della sfida con il Lecce, il Torino sale a 9 punti in classifica grazie alla rotonda vittoria per 6-1 contro il Lecce, portandosi così all'ottavo posto in classifica. Milan in testa alla classifica, dietro i rossoneri c'è l'Inter. Terzo posto per l'Empoli. Frenano Juventus e Lazio.