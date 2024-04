Primavera 1, la classifica: Torino e Sassuolo appaiati al sesto posto

Il Torino non vendica la Coppa Italia ed è artefice di una vera e propria Caporetto contro la Fiorentina, venendo sconfitti per 5-1. I granata scivolano così anche in classifica, perché il Milan ieri aveva vinto con l'Empoli e con quel successo ora i rossoneri sono al quinto posto in solitaria. Il Torino invece è appaiato con il Sassuolo, a quota 45 punti. Al momento il sesto posto sarebbe però dei neroverdi, che hanno vinto con i granata il primo dei due scontri diretti in casa per 6-3. Il Torino in queste ultime gare dovrà cambiare marcia per provare a raggiungere i playoff. La prossima gara sarà a Orbassano contro il Frosinone, ultimo in classifica.