Primavera 1, la classifica: i granata perdono e restano a quota 19

Ecco come cambia la classifica del campionato Primavera 1 dopo Torino-Roma, partita valida la 23^ giornata

Il Torino di Federico Coppitelli perde 2-3 nel finale contro la Roma di Alberto De Rossi. I granata dopo due vittorie consecutive, tornano alla sconfitta in casa nell'anticipo della 23^ giornata di campionato. La squadra allenata da Coppitelli rimane ferma a quota 19, a pari punti con la Lazio al terzultimo posto, che vale un piazzamento playout: i biancocelesti hanno una partita in meno e lunedì ospiteranno la Juventus. Domani scenderanno in campo Spal, Ascoli e Inter rispettivamente contro Milan, Cagliari e Fiorentina, mentre domenica 16 maggio sarà il turno di Genoa-Empoli e Bologna-Sampdoria. La 23^ giornata di campionato si chiuderà lunedì con Lazio-Juventus e Atalanta-Sassuolo.