Primavera 1, la classifica: i granata vincono e agganciano la Lazio

Ecco come cambia la classifica del campionato Primavera 1 dopo Ascoli-Torino, partita valida la ventunesima giornata

Il Torino di Federico Coppitelli vince 0-1 contro l'Ascoli. I granata tornano alla vittoria e ottengono tre punti importantissimi per quanto riguarda la classifica. Difatti la squadra allenata da Coppitelli sale a quota 16 e aggancia la Lazio al terzultimo posto. Questa posizione porterebbe i granata a fine stagione ad evitare la retrocessione diretta conquistando il diritto a disputare il playout salvezza contro la quartultima in classifica. Non può non essere sottolineato tuttavia che la Lazio oggi ha due partite in meno dei granata. La prima sarà recuperata lunedì contro la Fiorentina nel replay della finale di Coppa Italia Primavera, vinta in settimana dai viola.