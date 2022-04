Primavera 1, la classifica: il Torino rimane distante 5 punti dalla zona playoff

Come cambiano gli equilibri in classifica al termine del match tra Torino e Napoli

Il Torino Primavera di Federico Coppitelli torna a casa da Napoli con un solo punto. La partita si è conclusa 1-1 e con questo risultato i granata rimangono distanti ben 5 lunghezze dal sesto posto dell'Atalanta, l'ultimo utile per giocarsi i playoff. Con questo pareggio il Toro si porta in ottava posizione al pari del Sassuolo che però deve ancora giocare domani in casa dell'Inter. Questo punto di oggi consente al Napoli di salire a quota 32 punti.