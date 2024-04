Primavera 1, la classifica: il Torino sale al quinto posto

Vittoria importante per il Torino Primavera di Giuseppe Scurto contro i pari età del Frosinone. I granata tornano alla vittoria, staccano il Sassuolo portandosi a +3 e si portano al quinto posto rientrando in zona playoff in attesa della sfida tra Milan e Bologna, che si giocherà il 1 maggio. Il Torino avvicina anche il quarto posto, occupato dall'Atalanta che ieri ha perso contro la Juventus per 0-1. Frosinone sempre più ultimo, anche grazie al pareggio del Monza contro la Lazio.