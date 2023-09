Primavera 1, la classifica: il Toro cade e l’Inter vola in testa

Ecco come cambia la classifica del campionato Primavera 1 dopo la conclusione della gara tra nerazzurri e granata

Il Torino Primavera di Scurto esce sconfitto dalla gara con l'Inter di Chivu. I nerazzurri sono protagonisti di una partita maiuscola, che permette loro di volare in vetta. Il Torino invece manca il colpo dell'aggancio al terzo posto in classifica. I granata dopo la sconfitta, la prima della stagione, si trovano ora al nono posto ma con una partita in più rispetto alle dirette concorrenti. La squadra di Scurto dovrà vedersela il prossimo weekend dovrà vedersela domenica prossima contro il Lecce, campione d'Italia.