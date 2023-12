Primavera 1, la classifica: il Toro resta in zona playoff

Si chiude per il Torino la quattordicesima giornata del campionato Primavera 1. I granata hanno guadagnato un punto, pareggiando contro la Dea per 1 a 1. Dopo lo svantaggio sul gol di Vlahovic al 72', Ciammaglichella si guadagna un rigore e Dellavalle lo trasforma per il pari finale. Il Torino con questo punto guadagnato resta in zona playoff, al sesto posto. Si avvicina l'Empoli, ora a -1, dopo la vittoria per 3-0 sulla Sampdoria. Anche il Cagliari visto il 4-2 sul Frosinone sale a quota 21 e si approssima ai granata. Si ferma invece la Juventus che perde per 1 a 2 contro il Bologna e resta a tre punti di distanza dal Torino di Scurto.