Primavera 1, la classifica: Il Toro stecca e ora rischia il sorpasso

Come cambia la classifica del campionato Primavera 1 dopo Lazio-Torino

Il Torino Primavera va ko nella sfida con la Lazio e spreca l'occasione di un balzo importante in classifica. I granata avrebbero potuto infatti agganciare proprio il terzo posto dei biancocelesti, mentre vedono il distacco salire a 6 punti. La Lazio invece si porta al secondo posto, a -2 dalla vetta. Ora il Torino dovrà aspettare i risultati delle altre gare per capire se perderà altre posizioni in classifica rispetto al settimo posto. Roma, Cagliari e Atalanta hanno tra le mani le possibilità di superare i granata.