Primavera 1, la classifica: il Toro vince, chiude secondo e centra la semifinale

Come cambiano gli equilibri in classifica alla luce dei risultati della 34esima giornata del campionato Primavera 1

Il Torino vince in casa contro l'Empoli (3-2) e chiude al secondo posto nella classifica del campionato di Primavera 1, secondo posto che vale la semifinale; posizione che consente ai granata di disputare direttamente le fasi finali per lo Scudetto, saltando dunque i quarti. Una rimonta incredibile fino all'ultimo respiro che, invece, infrange i sogni della Fiorentina: non basta la vittoria casalinga per 2-1 contro la Juventus per i viola, che chiudono terzi. Di seguito la classifica finale e i risultati dell'ultima giornata del campionato Primavera 1.