Primavera 1, la classifica: Milan e Genoa inseguono Toro e Sassuolo per i playoff

Davanti al proprio pubblico il Torino Primavera non raccoglie nessun punto nella sfida contro la Sampdoria che termina 0-1. I ragazzi di Giuseppe Scurto cadono così per la seconda partita consecutiva e restano fermi in classifica a quota 48 punti che valgono il quinto posto in parità con il Sassuolo. In settima posizione seguono il Genoa e il Milan che si trovano solo a -1 da granata e neroverdi e vorranno entrare in una delle prime sei posizioni nelle ultime due giornate di campionato per assicurarsi il pass per i playoff. La Sampdoria invece fa uno scatto salvezza e grazie alla vittoria odierna stacca il Frosinone in ultima posizione e si allontana dai ciociari che ad oggi sarebbero retrocessi.