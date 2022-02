Primavera 1, la classifica: sorpasso Atalanta, il Torino scivola al decimo posto

Come cambiano gli equilibri in campionato dopo il match tra i granata e la Dea

Il Torino perde contro l'Atalanta e scivola in classifica fuori dalla zona playoff. I granata, quinti prima del match contro la Dea, si ritrovano ora al decimo posto, rimanendo a quota 24 punti e pagando anche gli ultimi ko con Inter e Juventus. L'Atalanta, nona prima del match, sorpassa i granata portandosi invece a 25 punti e rientra in zona playoff, piazzandosi al sesto posto. La distanza verso le zone nobili della classifica è comunque colmabile per i ragazzi di Coppitelli: l'Atalanta occupa quello che sarebbe attualmente l'ultimo posto utile, distante solo una lunghezza dal Torino. Il podio ne dista invece quattro.