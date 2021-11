Primavera 1, la classifica: Torino momentaneamente terzo

La classifica della Primavera 1 al termine di Hellas Verona-Torino

Con la vittoria per 1-4 sull'Hellas Verona, il Torino balza momentaneamente al terzo posto della classifica del campionato Primavera a quota 17 punti. Si ferma invece la striscia di successi dei veneti, che restano a quota 13. In contemporanea alla sfida che ha visto coinvolti i granata si è giocata anche Bologna-Atalanta: 1-3 il risultato finale. Ieri invece il Napoli ha superato il Lecce per 1-0