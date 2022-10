Primavera 1, la classifica: la Juventus sorpassa il Toro e va in vetta

Come cambiano gli equilibri in classifica al termine del derby della Mole

Il Torino di Scurto perde e viene sorpassato in vetta dalla Juventus che va a +1 sul Toro. I granata quindi si piazzano momentaneamente al secondo posto, con la Fiorentina che però deve ancora giocare e potrebbe scalzarli anche dal secondo gradino del podio. I granata perdono un'occasione clamorosa di prendere punti e di andare in fuga dopo essere stati sul 3-1 per gran parte del derby.