Primavera, Atalanta-Torino 1-1: pari in rimonta per i granata

Dellavalle dal dischetto risponde a Vlahovic. Finisce 1-1 una sfida combattutissima con l'Atalanta

Irene Nicola Redattore

Il Torino Primavera lotta colpo su colpo contro l'Atalanta e in rimonta nel finale ottiene un punto dallo scontro diretto. I granata, dopo un avvio contenuto e timoroso, trovano le misure della Dea e iniziano a sfornare occasioni. L'Atalanta, a sua volta pericolosa, trova il vantaggio al 72' con Vlahovic e dà lo strappo. Il Toro però riacciuffa il risultato dal dischetto, con capitan Dellavalle che segna la sesta rete del suo campionato.

Primavera, Atalanta-Torino: le scelte — Per la partita contro l'Atalanta, Scurto conferma il 4-3-3. Tra i pali sempre Bellocci, Abati ancora non recuperato. In difesa nessuna sorpresa per i terzini che sono sempre Bianay Balcot e Antolini; cambia invece la coppia di centrali con Mendes che prende la titolarità al fianco di Dellavalle, Rettore va in panchina. Il centrocampo, privo dello squalificato Ruszel, si ridisegna con Silva centrale, affiancato da Ciammaglichella e Dalla Vecchia. Confermato il tridente offensivo con Savva e Njie esterni, Franzoni centrale (Padula ancora indisponibile). In panchina spicca il nome di Dell'Aquila, tornato tra i convocati a quattro mesi dall'intervento al ginocchio per la lesione al menisco.

Primavera, Atalanta-Torino: il primo tempo — L'Atalanta parte con un ritmo molto più elevato rispetto ai granata. Vavassori è l'uomo in più della Dea, dopo appena 2' lancia Vlahovic che inganna Mendes con un doppio passo e calcia di poco sull'esterno della rete. Il Torino si chiude a respingere l'urto e fa visibilmente fatica a impostare affidandosi unicamente a tentativi di contropiede. Al 15' la Dea spaventa ancora il Toro: Vavassori si inventa una serpentina in area, calcia a botta sicura ma sbatte sul muro di Bellocci; sulla ribattuta Ghezzi tenta di sorprendere il portiere granata, che chiude con i piedi. I granata non riescono ad affacciarsi alla porta dell'Atalanta e sono troppo macchinosi nei suggerimenti, mentre la Dea si rende pericolosa. Alla mezzora arriva finalmente la reazione granata e la partita cambia volto. Njie si mette in proprio dalla distanza con una gran botta di destro che si spegne sull'esterno, è il primo tentativo del Toro e scuote i granata. Subito dopo Silva prova infatti a pescare Ciammaglichella con un lancio lungo, su cui il canterano non arriva per pochissimo; anche Savva tenta la conclusione personale. Al 40' è ancora il Torino a bussare alla porta della Dea: Antolini e Ciammaglichella dialogano alla perfezione sulla trequarti, Franzoni riceve palla in area da posizione defilata ma trova la porta, con Pardel che la mura. La partita si accende all'improvviso, Simonetti passa in area e calcia a botta sicura ma Bellocci dice ancora no. Alla fine chi si mangia le mani di più è però il Torino allo scadere di frazione. Corner guadagnato da Savva, gran stacco di testa di Mendes che viene murato da Pardel; sulla ribattuta Dellavalle va al tiro dal limite ma trova ancora una respinta. Si va riposo sullo 0-0, con un Toro che però ha preso coraggio.

Primavera, Atalanta-Torino: il secondo tempo — Alla ripresa il Torino prova da subito a fare la partita, alzando il baricentro. Così è la Dea a chiudersi e ad attendere il contropiede, sbagliando però al 49' quello nato da una palla velenosa persa da Antolini nella propria metà campo e indirizzando fuori con Vlahovic. I granata al 57' vanno ancora vicini alla rete: Savva apre per Dalla Vecchia, che crossa in mezzo per Njie, palla di poco fuori. Subito dopo un botta e risposta tra Torino e Atalanta aumenta l'intensità del match. I granata sono i primi a tentare l'affondo con una cavalcata di Dalla Vecchia, supportato da Ciammaglichella che cerca Njie, murato da un Pardel bravissimo in uscita. Sulla ripartenza si lancia Bonanomi, che calcia dal limite a giro con il pallone va di poco sopra la traversa; poi anche Obric spara alto. Al 66' Scurto si gioca i primi due cambi: Longoni sostituisce Silva, poi Gabellini entra per Franzoni. Poco dopo Vavassori si lancia in contropiede e va all'uno contro uno con Bellocci, che ancora una volta non trema, spazza Mendes. Al 73' l'Atalanta sblocca però la partita e gela i granata. Vlahovic vince il duello con Mendes e indirizza in porta con un diagonale rasoterra nell'angolino basso prima che arrivi a recupero Dellavalle, non può nulla Bellocci ed è 1-0 Atalanta. Serve una reazione immediata e il Toro la trova in Longoni, che si inventa un pallonetto sotto la traversa, intercettato da Pardel con un colpo di reni. Al 76' cambiano ancora gli scenari. Il Toro si lancia sulla corsia di sinistra, Gabellini trova in area Ciammaglichella con un filtrante. Esce dai pali Pardel, che travolge Ciammaglichella. Rigore per il Toro: lo batte capitan Dellavalle, che dal dischetto è gelido e spiazza il portiere nerazzurro. 1-1. All'81' terzo cambio tra le fila granata: fuori Njie, dentro Dell'Aquila, che ritrova il campo a 6 mesi dalla semifinale scudetto dello scorso anno. Nel finale Guerini impegna ancora Bellocci, attento. I granata, a cui si aggiunge Perciun nell'extra time dopo il cambio a Ciammaglichella, si lanciano in attacco nel recupero ma non passano. Finisce 1-1, un pari complessivamente giusto in una partita ostica in cui entrambe le squadre hanno avuto numerose occasioni.

Primavera, Atalanta-Torino: il tabellino — ATALANTA-TORINO 1-1

Marcatori: 72' Vlahovic (A), 76' rig. Dellavalle (T)

ATALANTA: Pardel, Obric, Simonetto (84' Castiello), Comi, Ghezzi (75' Tornaghi), Manzoni, Vlahovic, Vavassori (84' Armstrong), Guerini, Bonanomi, Colombo. A disposizione: Sala, Bordiga, Fiogbe, Tavanti, Parilla, Jonsson, Martinelli. Allenatore: Bosi.

TORINO (4-3-3): Bellocci; Bianay Balcot, Dellavalle, Mendes, Antolini; Ciammaglichella (92' Perciun), Silva (66' Longoni), Dalla Vecchia; Savva, Franzoni (66' Gabellini), Njie (81' Dell'Aquila). A disposizione: Cabella, Mahari, Rettore, Acar, Keita, Muntu, Marchioro. Allenatore: Scurto.

Ammoniti: 25' Colombo (A), 42' Antolini (T)

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Torino senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Toronews per scoprire tutte le news di giornata sui granata in campionato.