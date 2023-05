Primavera Best Awards, premiati Dellavalle e Dell’Aquila

Nel pomeriggio odierno si sono tenuti i Primavera Best Awards per la stagione 2022-2023. Tanti i premi assegnati: la top 11 del campionato, il premio miglior rivelazione del campionato, il premio per il miglior gol e anche un riconoscimento per il miglior tecnico e responsabile del settore giovanile. E tra i premiati c'è anche un po' di Toro.

Primavera, Dellavalle in top 11: "Buongiorno è un punto di riferimento"

Nella top 11 del campionato infatti ha trovato spazio Alessandro Dellavalle, canterano granata e pilastro della difesa di Scurto. Dellavalle in stagione ha disputato 32 partite, restando in campo per 2756 minuti impreziositi da 1 gol e 3 assist. Spesso il centrale ha indossato la fascia da capitano in stagione: "Per me è un onore grandissimo indossare la fascia da capitano per la storia che ha il Torino. Sono veramente fiero", ha esordito. La difesa granata è solida: "Giocando insieme già l'anno scorso (sia con Anton che con N'Guessan, ndr) abbiamo trovato un'unione molto forte che ci ha permesso di prendere pochi gol". Ora Dellavalle si concentrerà sulla semifinale scudetto: "E' stata una stagione fantastica, non ci aspettavamo neanche noi di raggiungere questo obiettivo ma ora faremo di tutto per andare il più avanti possibile. Scurto è un allenatore molto deciso, sa quello che vuole e mi ha fatto crescere davvero tanto in quest'anno, lo devo ringraziare". E infine sulle speranze di Prima squadra e sul lavoro fatto dal Torino sui giovani: "Il Torino è una grande società dove i giovani possono crescere molto. Come Buongiorno, che per me è un punto di riferimento".